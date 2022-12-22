Kayserispor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Kayserispor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Gençlerbirliği maçının kanalı merak ediliyor. Peki TFF 1.Lig'de çok kötü günler geçiren Gençlerbirliği ile Kayserispor karşılaşması saat kaçta?

İlgiyle takip edilen Kayserispor Gençlerbirliği maçının saati ve kanalı merak ediliyor. Son 10 maçta rakibi karşısında sadece 2 defa galibiyet elde edebilen deplasman ekibi için maçın oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. Peki, Kayserispor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Kayserispor Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Türkiye Kupası 5.tur mücadelesinde Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Heyecanlı karşılaşma 22 Aralık Perşembe günü saat 13.00'da oynanacak.

Kayserispor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası yakından takip edilirken, Kayserispor Gençlerbirliği mücadelesinin A Spor ekranlarından canlı izlenmesi bekleniyor.