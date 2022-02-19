Kayserispor, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Hakan Keleş'in takımı Giresunspor kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Kayserispor, 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mario Gavranovic ile 45'te Mert Çetin kaydetti. Giresunspor'un tek golü 86. dakikada Suleymanov'dan geldi.

KAYSERİ PUANINI 38 YAPTI

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 38 yaparken, 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Kayserispor ligde son 10 maçında yalnızca 1 kez yenildi. Giresunspor ise 26 puanda kaldı ve ligde üst üste 4. kez kaybetti.

Kayserispor'da sarı kart cezalısı durumuna düşen Bertolacci ile İbrahim Akdağ, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Giresunspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.