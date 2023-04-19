Kayserispor ile Kasımpaşa yenişemedi

Süper Lig’de 30. hafta maçında Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa, hakem Hüseyin Göçek yönetiminde karşı karşıya geldi.
Kayserispor'un ev sahipliğinden oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Öte yandan Kasımpaşa'da Papy Djilobodji, uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım 1 puanla yetindi
Bu beraberliğin ardından Kayserispor 45, Kasımpaşa 33 puana yükseldi. Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u konuk edecek.