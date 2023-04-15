Kayserispor maçıyla birlikte opsiyonu devreye giren Dries Mertens bir yıl daha Galatasaray'da

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların gollerini 18, 42 (P) ve 45+12'de Mauro Icardi, 23'te Rashica, 59'da Kerem Aktürkoğlu ve 71'de Nicolo Zaniolo kaydetti.
Mertens'in opsiyonu devreye girdi
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens bu karşılaşmayla birlikte 25. resmi maçına çıktı.
Mertens'in 25. maçına çıkmasıyla sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon devreye girdi.
Belçikalı yıldız gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.