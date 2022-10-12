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    Kayserispor-Trabzonspor maçının hakemi ceza aldı

    Kayserispor-Trabzonspor maçının hakemi ceza aldı

    Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ü dinlendirme kararı aldı.
    • 12.10.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 12:17
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    Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezon hakem atamalarına oldukça dikkat ediyor.

    Algoritmik sistemle atamaları gerçekleştiren MHK, hakem performanslarını da anında cezalandırarak kulüplerin güvenini kaybetmek istemiyor.

    En az 2 hafta görev alamayacak

    Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı ve 2-1 kazandığı mücadeleyi yöneten Ümit Öztürk'ün performansından memnun kalmayan MHK, genç hakemi en az 2 hafta dinlendirme kararı aldı.

    MHK'nın raporunda Ümit Öztürk için yetersiz ve hatalı yorumunda bulunulduğu da gelen haberler arasında.

    Öztürk, Trabzonspor lehine çaldığı penaltıyla yoğun eleştirilere maruz kalmış ve maçın sonucuna etki ettiği ileri sürülmüştü.

    Kayserispor-Trabzonspor maçının hakemi ceza aldı #1


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