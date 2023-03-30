Kayserispor ve Giresunspor'dan tepki: Bizim puanlarımızı mı silecekler Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması isteğine tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. TFF ligden çekilen takımların maç sonuçlarının geçerli olduğunu ve kalan maçlarda rakip takımlara 3 puan verileceğini açıkladı.

Beşiktaş ise Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması ve puanların silinmesi gerektiğini savundu. Süper Lig takımlarının başkanları, dün Kulüpler Birliği toplantısı için bir araya geldi.

"Kimse cüret edemez"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, bu düşünceye karşı olduklarını söyledi.

"Ben toplantıya katılmadım. Maçların geçersiz sayılmasının gündeme getirilmesi bile kabul edilemez. Böyle bir şeye kimse cüret bile edemez. Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler!"

Giresun da tepki gösterdi

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak da Kayserispor'un düşüncesine katıldı. TRT Spor'a konuşan Yamak, şunları konuştu:

"Kulüpler Birliği toplantısında TFF'nin şubat ayında aldığı kararı devam ettirmesi yönünde görüşümüzü bildirdik. Zaten oynanmış maçlar var. Bu konunun tartışılmasını doğru bulmuyorum. Lig, yarış devam ederken kuralları değiştirme şansımız olmaması lazım."

"TFF doğru karar aldı"