Kayserispor ve Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti

Kayserispor ve Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'de son hafta oynanan karşılaşmaların sonucunda Yeni Malatyaspor ve Kayserispor küme düştü.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun sonunda Ankaragücü'nün ardından küme düşen diğer iki takım da belli oldu.

Son haftaya kadar mücadelesini sürdüren Yeni Malatayaspor ve Kayserispor, Süper Lig'e veda etti ve önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de yer alacak.

KAYSERİ, TRABZON'A 2-1 MAĞLUP OLDU

Sarı-kırmızılılar, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, sezonu 2. sırada tamamlarken, Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada yer aldı ve lige veda etti.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 63. dakikada Filip Novak ve 90+6. dakikada Sörloth'tan geldi. Kayserispor'un tek sayısını 83. dakikada penaltıdan Henrique kaydetti Bordo-mavili ekiplle sözleşmesinin sonuna gelen Filip Novak, bu sezon 10. kez ağları sarsmayı başardı.

MALATYA, GAZİANTEP'E YENİLDİ

Süper Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ise evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep 1-0'lık skorla kazandı ve Yeni Malatyaspor, 32 puanla 17. sırada yer alarak Süper Lig'e veda eden bir diğer takım oldu.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 63. dakikada Papy Djilobodji'den geldi.

PUAN DURUMU

Süper Lig'de puan durumu şu şekilde: