Kayserispor yine beraberliğe takıldı

- Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 15 maçta 7. beraberliğini aldı.
- Son maçında Eyüpspor karşısında galibiyeti kaçırarak 1 puanla yetindi.
- 15 maçta sadece 2 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan takım, birçok maçı beraberlikle tamamladı.
Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 15 karşılaşmada 7.beraberliğini aldı.
2 kez kazanıp 6 kez mağlup olan Kayserispor, son oynadığı Eyüpspor maçını da beraberlik ile noktaladı.
7. BERABERLİK OLDU
Galibiyeti getirecek pozisyonları değerlendiremeyen Kayserispor, bir kez daha 1 puana razı oldu.
Sarı kırmızılılar; ligde oynadığı 15 maçta Başakşehir, Kocaelispor, Antalyaspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Karagümrük ve Eyüpspor maçlarını berabere noktaladı.