Kayserispor yine beraberliğe takıldı

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 15 karşılaşmada 7.beraberliğini aldı.

2 kez kazanıp 6 kez mağlup olan Kayserispor, son oynadığı Eyüpspor maçını da beraberlik ile noktaladı.

7. BERABERLİK OLDU

Galibiyeti getirecek pozisyonları değerlendiremeyen Kayserispor, bir kez daha 1 puana razı oldu.

Sarı kırmızılılar; ligde oynadığı 15 maçta Başakşehir, Kocaelispor, Antalyaspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Karagümrük ve Eyüpspor maçlarını berabere noktaladı.