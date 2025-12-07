Abone ol: Google News

Kayserispor yine beraberliğe takıldı

Kayserispor, bu sezon Süper Lig’de 7. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 11:37
Kayserispor yine beraberliğe takıldı
  • Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 15 maçta 7. beraberliğini aldı.
  • Son maçında Eyüpspor karşısında galibiyeti kaçırarak 1 puanla yetindi.
  • 15 maçta sadece 2 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan takım, birçok maçı beraberlikle tamamladı.

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 15 karşılaşmada 7.beraberliğini aldı.

2 kez kazanıp 6 kez mağlup olan Kayserispor, son oynadığı Eyüpspor maçını da beraberlik ile noktaladı.

7. BERABERLİK OLDU

Galibiyeti getirecek pozisyonları değerlendiremeyen Kayserispor, bir kez daha 1 puana razı oldu.

Sarı kırmızılılar; ligde oynadığı 15 maçta Başakşehir, Kocaelispor, Antalyaspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Karagümrük ve Eyüpspor maçlarını berabere noktaladı.

Eshspor Haberleri