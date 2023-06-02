Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 3 puanının silindiğini açıklamıştı.

Tahkim Kurulu'na başvuran sarı-kırmızılı ekibin itirazı reddedildi. Alınan bu kararla sarı-kırmızılıların 3 puanı silindi ve Süper Lig'de 9. sıraya geriledi.

Topladığı 49 puanla 8. sırada bulunan sarı-kırmızılılar böylelikle 47 puan toplayan Fatih Karagümrük'ün 1 puan gerisine düştü.

"Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin, Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;



- Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına ,



- Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir."