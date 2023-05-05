Kayserispor'dan MHK'ye Tugay Kaan Numanoğlu tepkisi

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 33’üncü haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Kayserispor’un pazar günü Konyaspor ile karşılaşacağı müsabakaya Tugay Kaan Numanoğlu görevlendirildi. Kayserispor, Alanyaspor maçındaki kararları nedeniyle Tugay Kaan Numanoğlu yerine başka hakem atanmasını talep etti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu sezon deplasmanda Alanyaspor maçında verdiği kasıtlı kararlarından dolay bir süre maç yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu, daha verdiği kararların hasarları onarılmadan bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Konyaspor müsabakasına atanmıştır. Oynanacak Konyaspor - Kayserispor maçında hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu'nun görev almasını kabul etmediğimizi, futbolu yöneten değerli yöneticilere en net ifadeler ile belirttik. Bunu siz değerli kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Hatalı olduğunu düşündüğümüz bu atama kararından dönülmesini ve adil bir yönetim sergileyecek yeni bir hakemin atanmasını bekliyoruz.”