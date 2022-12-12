Kayserispor'dan Onur Bulut'a yeni sözleşme

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan Onur Bulut, takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'daki performasıyla A Milli Takım'a yükselen 28 yaşındaki Onur Bulut, kısa sürede transferin gözdesi haline gelmişti.

Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu Onur Bulut sürpriz bir karar verdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, Kayserispor ile 3 yıllık yeni sözleşme yaptı.

Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan futbolcu, bu hamlesiyle takımda kalmak istediğini belirtti.

Kayserispor tepkili

Kayserispor, yakın zamanda yaptığı açıklamayla oyuncu hakkında çıkan transfer haberlerine tepki göstermişti.

Kayserispor, "Şenol Güneş'in futbolcumuz Onur Bulut'un transferiyle alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmelidir. Yaptığı açıklama sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır." ifadeleri kullanılmıştı.