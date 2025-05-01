Haberler



Futbol



Kayserispor'dan tarihi galibiyet serisi

Kayserispor'dan tarihi galibiyet serisi Kayserispor, tarihinde ikinci kez üst üste 6 iç saha maçı kazandı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon peş peşe kazandığı maçlar ile hanesine 18 puan yazdırdı.