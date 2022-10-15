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    Kayserispor’un golünde faul itirazı

    Kayserispor’un golünde faul itirazı

    Süper Lig'in 9.haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşılaşıyor. Kayserispor, Gavranovic ile golü buldu. Galatasaraylı oyuncular gol öncesi Boey'e faul olduğunu belirtti. Hakem devam dedi.
    • 15.10.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 20:50
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    Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

    Maçın 22. dakikasında Kayserispor, Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaraylı oyuncular golden önce faul olduğuna dair hakem Arda Kardeşler'e itirazlarda bulundu. Ancak, Kardeşler golü verdi ve Kayserispor öne geçti.

    Pozisyon nasıl gelişti

    Sağ kanattan Onur'un yaptığı ortayı Galatasaray savunması karşıladı. Havalanan topu Kemen, Gavranovic'e indirdi ve tecrübeli futbolcu kale önünde topu ağlara gönderdi.

    Golden sonra Galatasaraylı futbolcular golden önce Boey'e faul yapıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu. VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol kararı onaylandı.

    Kayserispor’un golünde faul itirazı #1

    Kayserispor’un golünde faul itirazı #2

    Kayserispor’un golünde faul itirazı #3

    Kayserispor’un golünde faul itirazı #4

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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