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Kayserispor’un golünde faul itirazı

Kayserispor’un golünde faul itirazı

Süper Lig'in 9.haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşılaşıyor. Kayserispor, Gavranovic ile golü buldu. Galatasaraylı oyuncular gol öncesi Boey'e faul olduğunu belirtti. Hakem devam dedi.