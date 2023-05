Kazımcan Karataş: Avrupa'ya gitmek istiyorum

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, GS TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Karataş, Galatasaray'daki kariyerine, takım içerisindeki arkadaşlığa ve hedeflerine dair konuştu.

İşte Kazımcan Karataş'ın açıklamaları:

"Televizyonda izlediğim, oyun konsolunda oynadığım futbolcu ağabeylerimle şu an aynı sahayı paylaşıyorum. Onların hedefi şampiyonluksa benim de hedefim şampiyonluk. Gerçekten onlar bana çok şey öğrettiler. Kendi mevkimde olan futbolcular, diğer oyuncular, sahada liderlik vasfını yakalayan oyuncular tecrübe anlamında, oyun anlamında hem de ait olma anlamında bana çok şey kattılar. Dünyaca ünlü yıldızlarla oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım daha güzel şeyler olur. Daha iyi transferler gelir. Bunlar da bizim için çok büyük şans. Neler öğrenebilirsek onlardan bizim için kâr. Buradan gençlere de seslenmek istiyorum. Görsünler kimlerle oynadığımızı, onların disiplinleri, bir günlerine baksınlar .Gerçekten çok profesyonelce yaşıyorlar hayatlarını. Antrenmanları, dinlenmeleri, uyku düzenleri, beslenmeleri, gerçekten inanılmaz. Bunları da kendime örnek alıyorum."

"Hedefim şampiyonluk. Sonra da Galatasaray'ı Avrupa'da temsil etmek, Şampiyonlar Ligi'nde top oynamak. Şu an hedeflerim bunlar. Uzun vadede ise Avrupa'da oynamak istiyorum. Ülkemi, takımımı Avrupa'da iyi bir şekilde, iyi bir karakter olarak temsil etmek istiyorum."

"Şu an değil geçmişte de taraftarımız koltukları dolduruyordu. Her maça baktığımda dolu tribünler görüyorum. Bu içeride, deplasmanda hiç fark etmez. Galatasaray her zaman ev sahibi gibidir. Bize çok destek sağlıyorlar. Sahada basmadık yer bırakmıyoruz. Hem kendimiz için hem de taraftarımızın inancından ötürü. Taraftarımız bize güveniyor. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece biz de sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hep beraber kupamızı coşkuyla kaldırmak istiyoruz."