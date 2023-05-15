Kazımcan Karataş: Avrupa'ya gitmek istiyorum Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, GS TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Karataş, Galatasaray'daki kariyerine, takım içerisindeki arkadaşlığa ve hedeflerine dair konuştu.

İşte Kazımcan Karataş'ın açıklamaları:

"Maç boyunca heyecanlıydım. Kendime güveniyordum. Takım arkadaşlarıma güveniyordum. Hocam bana da güvendi. O yüzden sahadaydım, elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarım bana çok katkı sağladı. Maçın son anına kadar mücadele ettim. Çalıştım, çabaladım ve 3 puanı aldık. Tüm camia olarak 3 puanı hak ettik. Bunun için de mutluyum. Hem kendim hem arkadaşlarım hem de Galatasaray adına."

"İçeride çok güzel bir hava var"

"Ligin sonu iyice yaklaştı. Bizim ilk günden bu yana tek hedefimiz şampiyonluktu. İçeride çok güzel bir hava var. Aile ortamı var. Bu aile ortamını sahaya yansıtıyoruz. Taraftarımızın coşkusu altında sahaya çıkıyoruz. Bizim için gerçekten büyük bir şans. Bunun için de ben kendi adıma bu şansı yakaladığım için mutluyum. Herkese de çok teşekkür ederim."

"Galatasaray'ın kadrosu yıldızlar topluluğu"

"Televizyonda izlediğim, oyun konsolunda oynadığım futbolcu ağabeylerimle şu an aynı sahayı paylaşıyorum. Onların hedefi şampiyonluksa benim de hedefim şampiyonluk. Gerçekten onlar bana çok şey öğrettiler. Kendi mevkimde olan futbolcular, diğer oyuncular, sahada liderlik vasfını yakalayan oyuncular tecrübe anlamında, oyun anlamında hem de ait olma anlamında bana çok şey kattılar. Dünyaca ünlü yıldızlarla oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım daha güzel şeyler olur. Daha iyi transferler gelir. Bunlar da bizim için çok büyük şans. Neler öğrenebilirsek onlardan bizim için kâr. Buradan gençlere de seslenmek istiyorum. Görsünler kimlerle oynadığımızı, onların disiplinleri, bir günlerine baksınlar .Gerçekten çok profesyonelce yaşıyorlar hayatlarını. Antrenmanları, dinlenmeleri, uyku düzenleri, beslenmeleri, gerçekten inanılmaz. Bunları da kendime örnek alıyorum."

"Çok çalıştım"

"Hayal ettim hep. Çok çalıştım. Galatasaray'la 3-4 sene önce oynadığımız hazırlık maçında sonradan oyuna girdim. O sahaya çıktığım zaman ben Galatasaray'a karşı mı oynadım diye düşündüm. Gerçekten çok büyük bir kulüp. İçine girince daha iyi anladım. Geçmişten bugüne çok çalıştım, hayal kurdum, bunun için çabaladım. Ailemin, sevdiklerimin katkılarıyla buraya kadar geldim. Gencim, 20 yaşındayım, Galatasaray formasını terletiyorum. Bu benim için çok büyük mutluluk ve onur."

"Hedefim Avrupa"

"Hedefim şampiyonluk. Sonra da Galatasaray'ı Avrupa'da temsil etmek, Şampiyonlar Ligi'nde top oynamak. Şu an hedeflerim bunlar. Uzun vadede ise Avrupa'da oynamak istiyorum. Ülkemi, takımımı Avrupa'da iyi bir şekilde, iyi bir karakter olarak temsil etmek istiyorum."

"Okan Hoca birinci sırada"

"Çalıştığım az insan var. Okan Hoca'yı birinci sıraya yazabilirim. Okan Hoca, bize katkı sağlıyor. Saha içinde saha dışında bize çok iyi örnek oluyor. Güzel konuşmalar yapıyor. Çalıştığım için mutluyum. Geliştiğimi gösteriyor bana. Okan Hoca'nın bana verdiği mesajlarla geliştiğimi hissediyorum. Hem fiziksel hem de mental olarak geliştiğimi hissediyorum. O nedenle hocamız, Okan Hoca olduğu için şanslıyız."

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