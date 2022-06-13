Altay'ın başarılı genç oyuncusu Kazımcan Karataşiçin, Beşiktaş devreye girdi. Kazımcan'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın teklif yükselttiği gelen iddialar arasında..

Mustafa Denizli ile Süper Lig'e çıkan ancak tutunmayı başaramayan Altay, yeniden küme düştü.

Altay'ın küme düşmesi tüm futbolseverleri üzerken, bazı futbolcularına ise talepler artmaya başladı.

Bu futbolculardan olan Kazımcan Karataş, Süper Lig'den birçok kulübün transfer listesine yerleşti.

Bu sezon Altay'da 23 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcu, toplam 1399 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

Dikkati çeken genç futbolcu için en ciddi teklif Beşiktaş'tan gelirken, son durum merak edilmeye başlandı.

Beşiktaş taraftarları, "Kazımcan Karataş'ın yeni adresi Beşiktaş mı?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmaya hazırlanmasının ardından, Beşiktaş'ın bu hamle ile genç yıldızın yerini doldurmak istediği öğrenildi.

Peki, Kazımcan Karataş'ın yeni adresi Beşiktaş mı? İşte yanıtı...

Kazımcan Karataş'ın yeni adresi Beşiktaş mı?

Belçika ekibi Westerlo ve İttifak Holding Konyaspor'un ardından İzmir temsilcisine Kazımcan için resmi teklifte bulunan 3'üncü kulüp Beşiktaş oldu. Altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan'ın yerini Kazımcan ile doldurmayı planlıyor.

DHA'nın haberine göre Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifininin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi.

Altay ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki hafta transfer görüşmelerinin sıklaşacağı bildirildi. Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş kanatlarda da görev yapabiliyor.