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    Kazımcan ve Midtsjö oyuna devam edemedi

    Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından ilk lig maçına çıkan Galatasaray'da Kazımcan Karataş ve Fredrik Midtsjö sakatlandı.
    • 25.12.2022 - 20:43
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    Kazımcan ve Midtsjö oyuna devam edemedi

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımda iki talihsiz sakatlık yaşandı.

    Sarı-kırmızılıların genç sol beki Kazımcan Karataş ve Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö, İstanbulspor maçına devam edemedi.

    İkili sakatlanarak kenara geldi

    Maçın ikinci yarısında sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bıraktı.

    Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Midtsjö70. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

    Kazımcan ve Midtsjö oyuna devam edemedi #1


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