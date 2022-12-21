Kemal Kılıç, dördüncü kez Adanaspor'un başına geçti

1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da, Önder Karaveli ile yollar ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine dördüncü defa Kemal Kılıç getirildi.

1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Kılıç'ın yardımcılıklarını Sercan Özçelik, Özcan Turan, Emrah Akcan ve Polat Canpolat'ın yapacağı belirtildi.

Eyüp Arın, takımı yönetiyordu

Teknik direktör Önder Karaveli ile 11 Kasım'da yollarını ayıran Akdeniz ekibinde, bu görevi teknik sorumlu Eyüp Arın yürütüyordu.

Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştırıyordu

14 Aralık’ta Şanlıurfaspor’dan ayrılan Kemal Kılıç, 20 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, 2.10 puan ortalaması yakaladı.

66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, dördüncü kez Adanaspor’un başına getirildi. Kılıç, daha önce 2007-2008, 2009-2010 ve 2017-2018 sezonlarında da Adanaspor'da görev almıştı.