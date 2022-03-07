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    Kenan Karaman: Bu kadar gol kaçmaz

    Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Kenan Karaman, Başakşehir'le 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 22:30
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    Kenan Karaman: Bu kadar gol kaçmaz

    Beşiktaş'ta ilk golünü atan Kenan Karaman, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Kenan Karaman "Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk. Gerçekten iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Gollerde biraz daha dikkatli olmamız lazım. Golleri çok basit yedik. Önde şanslar vardı. Maçı kazanarak bitirebilirdik. Sonuç olarak berabere bitti." dedi.

    Kenan Karaman: Bu kadar gol kaçmaz #1

    "ÇOK BASİT GOL YEMEMEMİZ LAZIM"

    Kenan Karaman ayrıca "Çok pozisyona giriyoruz. Onları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Hem defans hem ofans oyunu bu. Çok basit gol yemememiz lazım. Bu çok önemli. Devamlı çalışıp sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.


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