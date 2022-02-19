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    Kenan Karaman: Yavaş yavaş formumu yakalıyorum

    Altay galibiyetinin ardından Beşiktaş'ta Kenan Karaman, "Yavaş yavaş kendi formuma geldiğimi düşünüyorum. Son 2 senedir milli takımda da yaptıklarım ortada." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 21:21
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    Kenan Karaman: Yavaş yavaş formumu yakalıyorum

    Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya geldi.

    Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Kenan Karaman açıklamalarda bulundu.

    Kenan açıklamalarında, "Çok iyi ve baskılı oynadığımızı düşünüyorum, daha fazla golle bitirebilirdik maçı. Ben de performansımı golle süsleyebilirdim.

    Kenan Karaman: Yavaş yavaş formumu yakalıyorum #1

    "YAVAŞ YAVAŞ KENDİ FORMUMA GELİYORUM"

    Yavaş yavaş kendi formuma geldiğimi düşünüyorum. Son 2 senedir milli takımda da yaptıklarım ortada. Biraz öz güven eksikliği vardı, onun da böyle maçlarla üstüne koyup, Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim." ifadelerini kullandı.

    Kenan Karaman: Yavaş yavaş formumu yakalıyorum #2


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