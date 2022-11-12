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    Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir'e karşı hat-trick yaptı

    Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 ile farklı geçerken günün kahramanı Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli oyuncu, 3 golle yıldızlaştı ve hat-trick yaptı.
    • 12.11.2022 - 22:22
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    Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir'e karşı hat-trick yaptı

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Maça ise attığı 3 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Milli oyuncu hat-trick yaparken, diğer goller Mauro Icardi, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı ve Youssouf Ndayishimiye'den (k.k) geldi.

    Başakşehir maçına damga vurdu

    Geçen sezonu 13 gol, 13 asistle tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon  beklentilerin altında kalmıştı.

    Ligde sadece 6. haftada oynanan ve 3-2 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında iki gol atan, onun dışındaki 12 maçta gol atamayan Kerem, Başakşehir karşısında 3 kez gol sevinci yaşadı ve hat-trick yaptı.

    Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir e karşı hat-trick yaptı #1

    Kerem'den ikinci hat-trick

    Bu da Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılı forma altındaki ikinci hat-tricki olarak kayıtlara geçti.

    Kerem, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında 3-1 kazandığı mücadelede 3 gol kaydetmişti.

    Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir e karşı hat-trick yaptı #2

    Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir e karşı hat-trick yaptı #3


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