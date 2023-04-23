Kerem Aktürkoğlu: Bu bir yol kazası Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maç sonrasında düşüncelerini paylaştı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Rakibiyle 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılarda milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçta takımının ilk golünü atan Kerem şunları söyledi:

"Üzgünüz ama yenilmeden ayrılmak da önemli"

"Aslında güzel başladık, erken gol bulduk. Yediğimiz goller bizi biraz dağıttı. Konsantrasyonumuz kayboldu. 3-1'den müthiş döndük. Üzgünüz ama yenilmeden ayrılmak da önemli. Kazansak çok daha güzel olacaktı."

"Bu bir yol kazası"

"Yolumuz uzun. Daha önemli maçlarımız var. Her şey bizim elimizde." diyen Kerem, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Bu bir yol kazası. İnşallah bir daha bu kazalar olmayacak. Şampiyonluk yolunda ipi göğüsleyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.