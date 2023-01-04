Petrol
78.04
-4.95%
Euro
19.8931
0.64%
Dolar
18.7413
0.10%
Altın
1.117
1.04%
Borsa
5523
0.00%
Bitcoin
319.340
0.75%
BTXN Coin
7.27
4.90%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kerem Aktürkoğlu dalya dedi

    Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Ankaragücü karşısında süre alarak sarı-kırmızlı formayı 100. kez terletti.
    • 04.01.2023 - 22:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kerem Aktürkoğlu dalya dedi

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Bu mücadele Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için büyük bir önem taşıdı.

    100. maçına çıktı

    Oyuna 71. dakikada takımın ikinci golünü kaydeden Bafetimbi Gomis yerine oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı ve dalya dedi.

    Kerem Aktürkoğlu dalya dedi #1

    25 gol ve 12 asist yaptı

    2025-2026 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi devam eden oyuncu, Galatasaray ile çıktığı 100 karşılaşmada 25 gol ve 12 asist kaybetti. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon takımı ile 52 maçta forma giymişti.

    Kerem Aktürkoğlu dalya dedi #2

    Galatasaray paylaşım yaptı

    Galatasaray, resmi sosyal medya hesabıda 100. maçına çıkan oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik etti.

    Kerem Aktürkoğlu dalya dedi #3


    4 OCAK 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?
    Futbol

    4 OCAK 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, doktorların grevine ‘sorumsuzluk’ dedi
    3. Sayfa

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, doktorların grevine ‘sorumsuzluk’ dedi

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir