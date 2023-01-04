Kerem Aktürkoğlu dalya dedi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Ankaragücü karşısında süre alarak sarı-kırmızlı formayı 100. kez terletti.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu mücadele Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için büyük bir önem taşıdı.

100. maçına çıktı

Oyuna 71. dakikada takımın ikinci golünü kaydeden Bafetimbi Gomis yerine oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı ve dalya dedi.

25 gol ve 12 asist yaptı

2025-2026 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi devam eden oyuncu, Galatasaray ile çıktığı 100 karşılaşmada 25 gol ve 12 asist kaybetti. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon takımı ile 52 maçta forma giymişti.

Galatasaray paylaşım yaptı

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabıda 100. maçına çıkan oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik etti.