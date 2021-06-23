Kerem Aktürkoğlu: Hocamı ve arkadaşlarımı çok özlemişim

Kerem Aktürkoğlu: Hocamı ve arkadaşlarımı çok özlemişim

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşü Florya’da arkadaşlarını ve hocasını ziyaret etti.

Milli takım ile birlikte EURO2020 kampında olan ve dün dönen Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Teknik Direktör Fatih Terim ile sohbet etti.

“EVİMİ ÇOK ÖZLEMİŞİM”

Sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Aktürkoğlu, "Hocamı, takım arkadaşlarımı ve evimi çok özlemişim. Bugün Florya havası almak beni çok iyi hissettirdi. En kısa zamanda takımımla beraber yeniden sahada olacağım." notunu ekledi.

Kerem, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Bu maçlarda Kerem 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.