Kerem Aktürkoğlu: İstemediğimiz bir mağlubiyet

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gitti.

Karşılaşma son dakikalarda gelen golle, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

Aktürkoğlu şöyle konuştu:

"Maçtan önce bir şey söylemek istiyorum. Gelmişken Ahmet Ağabeyi anmak istiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Maça gelecek olursak, istediğimiz gibi başladık. Golü de bulduk. İkinci yarı daha baskılı oynayacaklarını biliyorduk. 14 maçlık seri vardı. Rakiplerimiz bunu bildiği için daha iştahlı oynuyor. Bugün de bizim istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ama her şey yine bizim elimizde. Lider olan biziz. Umarım bundan sonra bu hatalarımızdan ders çıkaracağız"