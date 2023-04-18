Kerem Aktürkoğlu: Rakibimiz bizden çekiniyor

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, 30. hafta mücadelesinde konuk olduğu Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica atarken Akdeniz ekibinin tek sayısını ise penaltıdan Efecan Karaca kaydetti.

Ligdeki son 18 maçının 17'sini kazanan sarı-kırmızılılar puanını 69'a çıkardı.

Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Alanyaspor ise haftayı 32 puanla tamamladı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışında kazandıkları sürece çekinecekleri bir şey olmadığını belirten Kerem, şunları söyledi:

Biz lideriz ve lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece bizim çekineceğimiz bir şey yok. Rakibimiz bizden çekiniyor. Kazanmaya devam ediyoruz çok şükür. Yoğun bir fikstür var. Gayet güzel gidiyor her şey. Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz. Biz kazandığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. İnşallah şampiyon olup sezonu öyle bitirmek istiyoruz.



Sezon başından beri güzel bir grafiğimiz vardı. 14 maçlık seri de yapmıştık. Aralar verildikten sonra ister istemez uyum süreci bozulabiliyor ama biz bunu en kısa sürede tekrardan toparladık. Çalışıyoruz, bunlar da gözüküyor. Çok güzel bir takımımız var. Hem saha içinde hem saha dışında çok iyi bir ortamımız var. İnşallah bu ortamı sezon sonunda şampiyonlukla taçlandırabiliriz.