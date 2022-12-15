Kerem Aktürkoğlu: Şampiyonluğun en önemli adayıyız

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, sezonun kalan bölümünden umutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncusu, Antalya kampında idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde Dünya Kupası arası öncesinde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i yenerek çıkışa geçtiklerini vurgulayan Kerem, "Bence gerçekten verimli bir kamp geçirdik. Hazırlık maçlarının sonuçları aldatıcı olmaması gerekiyor. Lazio maçı bence oyun olarak bizim istediğimiz şekilde sonuçlandı. Sonuç anlamında zaman zaman istediklerimiz çıkmıyor ama bu sonuç gibi görünmemesi lazım, çok eksiğimiz var. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece aradan sonra bizim için çok daha güzel olacak. Ligi de güzel kapatmıştık, kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Kaptanlık büyük sorumluluk"

Kerem, son maçlarda kaptanlık pazubentini takmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Dün konuşmasını hocayla ve Erdem (Timur) abiyle yaptık. Yönetim ve hoca kararı olarak böyle düşünmüşler. Ben, kaptanlık rolü verilmeden önce de Türklerin arasında ve yabancılarla iletişim noktasında iki taraf arasında köprü olmak, birleştirici olmak gibi vasıfları yapmaya çalışıyordum. Bu görevi bana verdikleri için teşekkür ettim. Bu sorumluluğu seviyorum. Bu zamana kadar hep sorumluluk almak istedim. Genelde bunların altından kalktığımı düşünüyorum. Galatasaray kaptanlığı büyük sorumluluk, benden önce Selçuk ve Arda abi takmıştı. Onlardan ne gördüysem bende arkadaşlarıma göstereceğimi düşünüyorum."

"Şampiyonluğun en önemli adaylarından biriyiz"

AA'ya geçen sene de iyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Kerem, şöyle devam etti: "Geçen sene kötü bir kadromuz yoktu ama maalesef geniş bir kadro değildik. Kupadan erken elendik ama 3 kulvarda gidecek, bu süreci devam ettirebilecek kadroya sahip değildik. Bu sezon hem geniş kadromuz var hem de yıldız ve tecrübeli oyunculara sahibiz. Şampiyonluk yarışını kaldırabilecek potansiyelde oyunculara sahibiz. Genç arkadaşlarımız da başarıya aç. Bu birleşen olunca başarının kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Takımda şampiyonluk yaşamamış insanlar var. Gençler zaten her zaman başarı istiyor. İki taraf birbirinden bu gücü aldıktan sonra şampiyonluğun en önemli adaylarından biriyiz. Umarım bunu başarırız."





"Geçen sezona göre daha iyiyim"

Eleştirilere cevap vermenin görevi olmadığını vurgulayan Kerem, "Sahaya çıktığımda kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Ne görev veriliyorsa onu yapmaya çalıştım. Değerlendirmesini hocalarımız yapar. Bu sezon geçen seneki istatistiklerin üzerindeyim. Bunları araştırıyorum. Sadece benim tarzımda oyuncuların oynadığı zaman skor anlamında bir şeyler yapmasını bekliyorlar, yapamayınca doğal olarak eleştiri oluyor ama bu benim için kriter değil. Gerekirse takımım için 90 dakika koşarım, savunmaya yardım ederim. Şu an ligde istediğimiz oyuna yavaş yavaş geldik. Takım olarak iyi gidiyoruz, umarım böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.