Kerem Aktürkoğlu: Üç maç sonra inşallah şampiyonuz

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Deplasmanda mücadele veren sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu duygularını paylaştı.

Maçı değerlendiren Aktürkoğlu şunları söyledi:

"Üç maç kazanınca inşallah şampiyon olacağız. Bu inançla hazırlandık. Aile yemeğimizde şampiyonluğa yürüdüğümüzü göstermek istedik. İnanılmaz bir sezon geçiyor. Taraftarımız harika. Kaldı iki maç. İnşallah sezon sonunda kupayı birlikte kaldıracağız."

Soyunma odasında yaşananları aktaran Kerem Aktürkoğlu şöyle dedi:

"Soyunma odasına başkan, yöneticiler giriyor. Biz bir aileyiz. Birbirimizi motive ediyoruz. Başkanımız geldi ve galibiyeti onunla kutladık. İki hafta sonra inşallah şampiyon Galatasaray olacak."

Mauro Icardi ile arasındaki uyumdan bahseden Kerem Aktürkoğlu şu cümleleri kurdu:

"Mauro Icardi ile güzel bir uyumumuz var. Birbirimize gol attırmayı çok istiyoruz. Golden sonra beni sırtına aldı. Aile ortamı var, kimse üstüne almıyor. Hep birlikte şampiyonluğa yürüyoruz."