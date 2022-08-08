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    Kerem Aktürkoğlu: Umarım sonu şampiyonlukla biter

    Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Kerem Aktüroğlu, "İnanılmaz önemli 3 puan" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 00:23
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    Kerem Aktürkoğlu: Umarım sonu şampiyonlukla biter

    Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-kırmızılılar rakibini son dakika golüyle yenerek 3 puanı almasını bildi.

    Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

    Kardeşinin doğum gününü kutladı

    İlk olarak kardeşinin doğum gününü kutlayan Kerem Aktürkoüğlu "Öncelikle konudan bağımsız, kardeşimin doğum günü. Benden galibiyet sözü istemişti. Reyhancım doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı senelere." dedi.

    "Okan Hocama hayırlı olsun. Umarım sonu şampiyonlukla biter"

    Oyunu değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Çok sıcaktı, inanılmaz nem vardı. Hava bunaltıcıydı. İstediklerimizi yapamadık. Son dakika golü, inanılmaz önemli 3 puan. Giresunspor maçı öncesi moral oldu. Okan Hocama hayırlı olsun. Umarım sonu şampiyonlukla biter." ifadelerini kullandı.

    Kerem Aktürkoğlu: Umarım sonu şampiyonlukla biter #1


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