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- Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi vefat etti
Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi vefat etti
Fatih Karagümrük maçının 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu galibiyetin sevincini yaşayamadı. 23 yaşındaki futbolcu babaannesinin hayatını kaybettiği haberiyle yıkıldı.
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 09:07
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının sona ermesiyle acı bir haber aldı.
Karşılaşmada sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen genç yıldız, karşılaşmanın bitmesinin ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.
TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK OLDU
Bu haberin ardından Galatasaraylı futbolcular da Kerem'e destek oldu.