Kerem Aktürkoğlu'nun hedefi Beşiktaş'a da gol atmak

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçında 3-1'den gelip skoru 3-3'e getirmelerinin şampiyonluk yolunda çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Kazanabilseydik çok güzel olacaktı. Taraftarımıza teşekkür ederiz, bizi sonuna kadar desteklediler. Tabii ki üzüldük ama önemli olan bu maçlardan yenilgiyle ayrılmamak. Böyle şeyler olabiliyor. Yolumuz uzun. Daha önümüzde önemli maçlar var. Her şey yine bizim elimizde. İnşallah önümüzdeki maçlarda böyle kazalar olmayacak. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz"