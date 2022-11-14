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    Kerem Aktürkoğlu'nun sırrı mental koç

    Başakşehir maçına damga vuran Kerem Aktürkoğlu'nun performansının yükselmesindeki en büyük etken mental koçu oldu.
    • 14.11.2022 - 10:08
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    Kerem Aktürkoğlu'nun sırrı mental koç

    Kerem Aktürkoğlu, 6 haftalık suskunluğunu Başakşehir karşısında bozdu...

    Sezon başından bu yana Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başında gelen başarılı futbolcu, yaptığı hat-trickle de maçın kahramanlarından biri oldu. Kerem'in performansının yükselmesindeki en büyük etken ise mental koçu...

    Sezon başında yaşananların ardından kendisine mental olarak destek olacak bir isimle anlaşan Kerem, yaptığı açıklamada da bu süreci mental koçu sayesinde atlattığını söyledi.

    "Çok çalışmayı bırakmadım"

    Kerem, Başakşehir karşısındaki galibiyeti de taraftarlara armağan etti ve "Hayatta çok güzel günler olduğu gibi çok zor dönemler de var, önemli olan zor günlerden daha güçlü çıkabilmek. Ben hiçbir zaman daha iyisi için daha çok çalışmayı bırakmadım." dedi.

    Kerem Aktürkoğlu nun sırrı mental koç #1


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