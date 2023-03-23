Kestelspor'un TFF'ye yaptığı üst lig başvurusu reddedildi Kestelspor Başkanı Levent Uğur, lider oldukları için üst lige çıkma başvurusu yaptıklarını ancak reddedildiğini belirterek, "Bizim için o gece saat 04.17'de futbol bitti bu sezon için ama illa ki 'Oynayacaksınız kardeşim. Biz sizi çıkarmıyoruz. Sizin liderliğinizi de dikkate almıyoruz' diyorlarsa yapacak bir şey yok, çıkıp oynayacağız" dedi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, 11 Mart tarihinde deplasmanda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaştı.

1-0'lık galibiyetin ardından Alanya'ya dönüş yapan Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs sabaha karşı ilçe girişinde bulunan Ulaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Metrelerce sürüklenen midibüste bulunan teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ile 13 futbolcu yaralandı.

Yaralıların son durumu hakkında bilgi veren Kestelspor Başkanı Levent Uğur, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, bazı oyuncuların ağır sağlık durumunun devam ettiğini söyledi.

"Kaza esnasında patlayan cam o tarafta bulunan tüm oyuncularımızın vücudunun değişik bölgelerini kesmiş, neticesinde ilk gün Emre Tosun, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde -ki halen yatmakta- yarın 4'üncü ameliyatını olacak ve 5'inci ameliyatı da haftaya yapılacak. Elleri perişan, kesik vaziyette. Doktorlar el parmaklarını kurtarmaya çalışıyor. Ayrıca kesikleri, yırtıkları olan oyuncularımız var. Emre dışında 3 oyuncumuz da ameliyata alındı. Yine ilk gün Ahmet Ürük ameliyata alındı. Santrforumuz Samet ve orta saha oyuncumuz Ali Berke de vücudunun çeşitli bölgelerindeki cam parçalarının ayıklanması için operasyon geçiriyor. Doktorların dediğine göre içeride cam sinsi bir şekilde hareket ediyor ve damarlarının tıkanmasından dolayı o ikisi de acil ameliyata alındı. Ayrıca 3 oyuncumuzun daha hastanedeki tedavisi devam ediyor. Toplamda 7 oyuncumuzun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kazada 13 oyuncumuz ve teknik direktörümüz ile yardımcısı da yaralanmıştı."

"Üst lige çıkmak için imza topladık"

Lige dönmelerinin çok zor olduğunu ve lider konumda oldukları için üst lige 3 takım çıkması yönünde 2'nci ve 3'üncü lig takımlarından imza topladıklarını belirten Levent Uğur şöyle devam etti:

"Bu çocuklar 13 gündür antrenman yok, bir şey yok, psikolojileri bozuk vaziyette, travmanın içerisindeler. Futbol oynayan veya teknik direktörler, futbolu yönetenler, kulüp başkanları, yöneticiler beni daha iyi anlayacaklardır. Biz Futbol Federasyonu'na bir talepte bulunmuştuk. 2 gündür ben de İstanbul'daydım. Maalesef dün ret cevabını aldık. Talebimiz Kulüpler Birliği, 2'nci Lig , 3'üncü Lig kulüplerinin imzaladığı Kulüpler Birliği'nin bir talebiydi. Biz de ilgili maddeler uyarınca talepte bulunmuştuk. Bizim gruptan 3 takımın üst lige yükselmesiydi. Bir takım fazla olsun dedik. Zaten deprem nedeniyle birçok takım ligden çekildi ve onlara düşme kaldırıldı. İşte Diyarbakır, Kahramanmaraş olsun, Osmaniye olsun -ki onlara hak veriyorum- bu doğru ama bizim de burada mücbir sebebimiz var.



Federasyon yönetmeliğinde diyor ki; 'Olağanüstü hallerde federasyon statü değişikliğine gidebilir.' Bu da bir olağanüstü olay ama bunu maalesef olağanüstü hal saymadılar. Bunu mücbir sebep olarak görmüyorlar."

"Şampiyon ilan edilmemiz için ölmemiz mi gerekiyordu"

"Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Lider bir takımız, kim kaza yapmak ister ki? Sabah Emre Tosun ile görüştüm. Yarın ameliyata girecek, 'Oğlum yarın yanına geleceğim, ameliyatta beraberiz' dedim. O da 'Başkanım şampiyonluğumuzu ret etmişler. 24 haftamızı hiçe mi saydılar? Bizim emeğimiz ne olacak Ramazan günü.



İlla ki bir iki arkadaşımızın veya benim ölmem mi gerekiyordu bizim şampiyon ilan edilebilmemiz için' dedi. Şimdi ben bu çocuklara nasıl cevap vereceğim? Bu mücbir sebep değil, bu olağanüstü hal değilse nedir? Ben bilmiyorum, büyüklerimiz böyle taktir etti, vardır bildikleri bir şey diyorum, yine bir şey demiyorum ama tabii benim kulüp başkanı olarak vicdanım sızlıyor. Hangi kulüp başkanı liderken otobüsünün takla atmasını ister, kaza yapmasını ister. 'İsterseniz dondururuz' dediler. Liderken nasıl dondurayım? Zaten 9 maçım kalmış, birisi Kahramanmaraş maçı, artı 3 puanım var. Hiç maça çıkmasam veya altyapıyla çıksam zaten düşmüyorum, 30 puan fark var aşağıyla, düşme potasıyla. 9 maç kalmış 27 puan, bunun 3 puanı garanti 24 puan. Yani ben maça çıkmasam, alt yapıyla çıksam zaten düşmüyorum. Ligden düşen takımlar zaten ödüllendirilmiş oluyor bir nebze ligde tutulmayla. Zaten birçoğu düşüyordu. Onun için başvurdular. Seneye aynı lige terfi ettirilmiş olarak başlayacaklar ama lider takım olmanın suçu nedir? Kim lider takımı ligden çeker?"

"Bizim için futbol o gece bitti"