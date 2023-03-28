Kevin N'Koudou, Şenol Güneş'ten şans istedi Beşiktaş'ta takımda düşünülmeye Kevin N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'ten şans bekliyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından sistemine uymadığı için kadroya alınmayan Kevin N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde oynamak için hazır olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı takım ile sezon sonunda sözleşmesini sona ereceğini ifade eden N'Koudou "Taraftarlara derbi ile borcumu ödemek istiyorum. Bundan sonraki tüm maçlar final. Eğer şans verilirse forma giymek isterim." diye konuştu.

"Quaresma gibi ayrılmak istemiyorum"

Kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceğini belirten Kamerunlu futbolcu, Türkiye'den ayrılırken Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Teknik direktörlerin kararına saygı duyarım. Şenol Güneş ile çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Taraftarları çok seviyorum. Quaresma gibi üzgün ayrılmak istemiyorum.

Şenol Güneş ne demişti?

Daha önce basın toplantısında N'Koudou hakkında konuşan Şenol Güneş şunları söylemişti: