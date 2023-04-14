Kevin N'Koudou: Trabzonspor maçında şans bekliyorum

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sistemine uymadığı için kadro dışı bıraktığı Georges-Kevin N'Koudou, Atletico Madrid ile depremzedeler yararına oynanan maçta bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Güneş'in 84. dakikada oyuna aldığı Kamerunlu futbolcu 88'de takımının 2. golünü atarken resmi maçlarda da şans beklediğini ifade etti.

"Yaşadığım sıkıntılara rağmen hiçbir zaman antrenmanlarımı aksatmadım. Yeteneklerin ölmeyeceğini gösterdim. Hocamız Trabzonspor karşısında da bana forma şansı verirse aynı performansı göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın."