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    Kim Min-Jae, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı

    Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Kim Min-Jae sarı-lacivertli formayla da bir ilki yaşadı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 10:02
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    Kim Min-Jae, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı

    Fenerbahçe ’nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor karşısında attı.

    Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor’a karşı attı.

    İLK GOLÜNÜ ATTI

    Mücadelenin 66. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu çizgide tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, takımına 1-1’lik beraberliği getiren golü kaydederken, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

    Kim Min-Jae, Fenerbahçe deki ilk golünü attı #1

    Kim Min-Jae, Fenerbahçe deki ilk golünü attı #2


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