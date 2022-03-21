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- Kim Min-Jae, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Kim Min-Jae sarı-lacivertli formayla da bir ilki yaşadı.
- İHA
- 21.03.2022 - 10:02
Fenerbahçe ’nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor karşısında attı.
Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor’a karşı attı.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Mücadelenin 66. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu çizgide tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, takımına 1-1’lik beraberliği getiren golü kaydederken, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.