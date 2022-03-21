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Kim Min-Jae, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Kim Min-Jae sarı-lacivertli formayla da bir ilki yaşadı.