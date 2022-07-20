Kim Min-jae, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Kim Min-jae, hangi takıma gitti?

Kim Min-jae, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Kim Min-jae, hangi takıma gitti?

Fenerbahçe'de Kim bilmecesi sürerken, Jorge Jesus'tan açıklama geldi. Peki, Kim Min-jae, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Kim Min-jae, hangi takıma gitti?

Fenerbahçe'de şampiyonluk için tüm hazırlıklar ve kadro çalışmaları devam ediyor..

Şampiyon olmak isteyen ve işini şansa bırakmayan Ali Koç, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transferler yapıyor.

En büyük transfer olarak Jorge Jesus'u gören Fenerbahçe taraftarı, bazı futbolcuların ayrılığı ile bir hayli üzülecek.

Bu futbolculardan birisi olan ve Vitor Pereira tarafından transfer edilen Kim, herkesin gözdesi haline geldi.

Oynadığı tek sezonda tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, birçok kulübün transfer listesine girdi.

Bu kapsamda da yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacağı hatta transfer çalışmalarında sona gelindiği söylendi.

Peki, Kim Min-jae, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Kim Min-jae, hangi takıma gitti?

Kim Min-jae, Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Kim Min-jae, hangi takıma gitti?

Jorge Jesus, takımdan ayrılması gündemde bulunan Kim Min Jae hakkında şunları söyledi;

"Sadece tecrübeli bir teknik adam değil, futbol adına çok bilgili biri. Kalitesini gittiği her takımda göstermiş bir teknik direktör. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık. Bizim fikirlerimizi iyi biliyor.

Teknik heyetleri geçen seneki takımımızla nasıl oynadığımızı analiz ettiler. Biz de ettik. Takımları aynı seviyede görüyorum. Kim Min Jae sürpriz oldu, durumu 3 gün önce belli oldu.

Onunla ilgilenen kulüp kontratındaki çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu. Sistemimizde önemliydi ama takımımızda iyi oyuncular var. Yine de Kim Min Jae'nin sahip olduğu özellikleri inkar edemeyiz."