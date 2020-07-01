Kocaelispor ve Samsunspor'da şampiyonluk coşkusu

TFF'nin 2. lig, 3. lig ve amatör liglerde maçların oynatılmayacağını açıklamasının ardından, Kocaelispor ve Samsunspor şampiyonluk kutlamalarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verdi.

KOCAELİSPOR 14 PUAN FARKLA LİDERDİ

TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilmişti. TFF 3. Lig 2. Grup'ta en yakın takipçisine 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor ise bu kararın ardından şampiyonluğu kutlamaya başladı.

"BUGÜN ŞAMPİYONLUĞUMUZUN İLK GÜNÜ"

Kocaelispor kaptanı Burak Süleyman, ''Bugün, şampiyonluğumuzun ilk günü. 4 yıldır bu şampiyonluk için uğraşıyoruz, bize nasip oldu. Kocaelispor camiası çok büyük bir camia. Bu şampiyonluk, Kocaelispor'un Süper Lig hedefindeki sadece bir engeldi, biz de bu engeli aştık. Ara vermeden Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz'.' sözlerini kullandı.

SAMSUN'DA BÜYÜK COŞKU

Bir başka şampiyonluk sevinci de Samsun'da yaşandı.

Samsun'da Atakumlular, Samsunspor’un resmi olmayan sonuçlara göre TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu olarak TFF 1. Lig’e yükselmesi ve takımın 55. doğum gününü büyük coşkuyla kutladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de bu sezon kalan maçların oynanmaması kararı alındığını hatırlatarak, lider durumda bulundukları Beyaz Grup’ta şampiyon ilan edilmeyi beklediklerini söyledi.

Samsunspor’un kuruluş yıl dönümünde şampiyonluğunu ilan ettiğini anlatan Sağlam, şunları kaydetti: "Bu kutlamalarla Süper Lig’e çıkışın ilk bölümünü tamamlamış olduk. Seneye de inşallah şampiyon olup, bu güzel şehre Süper Lig’de geçmişteki o güzel günlerini tekrar yaşatmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Bu şehre, bu taraftara verilmiş sözlerimiz var. 55’inci kuruluş yıl dönümümüzde şampiyonluğun ilan edilmesi bizim için ayrı bir keyif oldu. Amacımız Süper Lig’de ses getiren, Türk futboluna damga vuran Samsunspor’un bu yolculuğunu en hızlı şekilde devam ettirebilmek. O yüzden bundan sonra çok çalışacağız."