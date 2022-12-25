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    Konya'da kazanan çıkmadı

    Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
    • 25.12.2022 - 18:43
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 18:44
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    Konya'da kazanan çıkmadı

    Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk etti. Konya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

    3 penaltı kararı çıktı

    Konyaspor'un iki golünü de 22. ve 90+10. dakikalarda penaltıdan Amir Hadziahmetovic kaydetti.

    Alanyaspor'a golleri ise 65. dakikada Furkan Bayır ve 78. dakikada Ahmet Hasan Mahcub'dan (P) geldi.

    Konya da kazanan çıkmadı #1

    İki takım 1'er puan aldı

    Bu sonuçla birlikte Konyaspor 25 puana, Alanyaspor ise 18 puana ulaştı. Gelecek hafta Konyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

    Konya da kazanan çıkmadı #2

    Konya da kazanan çıkmadı #3


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