Konya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk etti. Konya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

3 penaltı kararı çıktı

Konyaspor'un iki golünü de 22. ve 90+10. dakikalarda penaltıdan Amir Hadziahmetovic kaydetti.

Alanyaspor'a golleri ise 65. dakikada Furkan Bayır ve 78. dakikada Ahmet Hasan Mahcub'dan (P) geldi.

İki takım 1'er puan aldı

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 25 puana, Alanyaspor ise 18 puana ulaştı. Gelecek hafta Konyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.