Konyaspor, Adana Demirspor maçında çalınan penaltı gündemden düşmüyor Süper Lig'de Konyaspor, Adana Demirspor karşısında 2-1 kaybetti. Maçın 53. dakikasında Akdeniz ekibi lehine çalınan penaltıya VAR'ın müdahale etmemesi tepki çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırladığı mücadelede 2-1 mağlup oldu.

Adana Demirspor, 3 puanı kazandığı golü 56. dakikada penaltıdan kaydetti.

Dakikalar 53'ü gösterirken Cherif Ndiaye kaleci Sehic'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boşnak file bekçisini geçmeye çalıştı.

Sehic'in topa müdahalesi hakem Sarper Barış Saka tarafından penaltı olarak değerlendirilirken, VAR'ın müdahale etmemesi de tepki çekti.

Konyaspor cephesi yaptığı yazılı açıklamayla MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.

Konya'da oyuncular ve teknik heyet de tepkili

Karşılaşma sonrası Konyaspor cephesinde Ibrahim Sehic, Soner Dikmen ve teknik direktör Stanojevic açıklamalarda bulunurken hakemin penaltı kararına tepki gösterdi.

Ibrahim Sehic: "Kariyerimde 500'ün üzerinde maça çıktım ve böyle saçma bir penaltı görmedim. Hakeme VAR'dan bakmasını istedim ancak bakmadı bile."

Soner Dikmen: "Adana Demirspor'u tebrik ederim. Ligin kaliteli takımlarından ancak bugün hakem bizi bitirdi. Ben hiç hakemlerle ilgili konuşmadım ancak bugün hakemin penaltı pozisyonunda 'Ben görmedim' dediğini kulağımla duydum. Görmediğin pozisyona neden penaltı veriyorsun?"

Stanojevic: "Oyuncularımı kutluyorum çok iyi mücadele ettiler. Ancak sahada hakem verdiği kararlar ile bizi mahvetti. Böyle rezalet penaltı kararı görmedim."

Hakem yorumcuları da VAR'ı eleştirdi

Penaltıyı hakem yorumcuları değerlendirdi. Yorumcular pozisyonun penaltı olmadığı hemfikir oldu.

TRT yorumcusu Bünyamin Gezer: “Konyaspor aleyhine verilen penaltıya sağdan bakıyorum yok soldan bakıyorum yok VAR devreye girer belki diye bakıyorum o da yok.”

Beinsports yorumcusu Deniz Çoban: "Penaltıya benzeyen hiçbir şey bulamadım. VAR neden karışmadı onu anlayamadım."

Beinsports yorumcusu Bülent Yıldırım: "Ndiaye zaten düşmeye geliyor. Futbol mücadele oyunu, bunun devam etmesi lazım.VAR bu tuhaf penaltıya nasıl izin verir anlamakta güçlük çekiyorum."

Beinsports yorumcusu Seçim Demirel: "Kaleci ne yapacaktı, kaleyi açıp da gel at diyemez. Oyuncuya hiçbir müdahalesi yok. Asla bir penaltıdan bahsedilemez."

"Akintola atılmamalıydı"

Öte yandan Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, mücadelede Adana Demirsporlu Akintola'ya gösterilen kırmızı kartın doğru olmadığını da ifade etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)