Konyaspor, Alanyaspor'u mağlup etti

Süper Lig’de 34. hafta maçında Ömer Erdoğan yönetimindeki ile Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor, hakem Çağdaş Altay yönetiminde karşı karşıya geldi.

Alanya Stadı'nda oynanan bu lig mücadelesinde kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip oldu.

Konyaspor üç golle kazandı

Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 15 ve 74. dakikada Alejandro Pozuelo, 54. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Konyaspor, Alanyaspor'u mağlup etti

Alanyaspor 38 puanda kaldı

Bu galibiyetin ardından Konyaspor 49 puana yükseldi, Alanyaspor ise 38 puanda kaldı. Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.

Konyaspor, Alanyaspor'u mağlup etti