Konyaspor, Alanyaspor'u mağlup etti

Süper Lig’de 34. hafta maçında Ömer Erdoğan yönetimindeki Alanyaspor ile Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor, hakem Çağdaş Altay yönetiminde karşı karşıya geldi.
Alanya Stadı'nda oynanan bu lig mücadelesinde kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Konyaspor oldu.
Konyaspor üç golle kazandı
Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 15 ve 74. dakikada Alejandro Pozuelo, 54. dakikada Soner Dikmen kaydetti.
Alanyaspor 38 puanda kaldı
Bu galibiyetin ardından Konyaspor 49 puana yükseldi, Alanyaspor ise 38 puanda kaldı. Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.