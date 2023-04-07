Konyaspor-Antalyaspor maçı beraberlikle sonuçlandı Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor, ilk yarıdaki gollerle 1-1 berabere kaldı.

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Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u konuk etti.

İki kanattan da etkili ataklar gerçekleştiren ev sahibi dakikalar 24'ü gösterdiğinde Muhammet Demir ile 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda beraberlik için oyuna ortak olan konuk ekip ilk yarının bitimine saniyeler kala eşitliği Haji Wright ile yakaladı.

İkinci yarının ilk yarım saatinde iki takım da dengeli bir görüntü sergilerken Konyaspor ve Antalyaspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Son dakikalara doğru da gol sesi çıkmazken karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla beraber Konyaspor puanını 36'ya yükselterek 8. sırada yer aldı, Antalyaspor ise 29 puan ile 11. sırada yer aldı.