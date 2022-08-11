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    Konyaspor, Avrupa'ya veda etti

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Vaduz'a evinde 4-2 yenilen Konyaspor, Avrupa defterini kapattı.
    • 11.08.2022 - 22:52
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    Konyaspor, Avrupa'ya veda etti

    UEFA  Avrupa Konferans Ligi'nde 2. tur mücadelesinde BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Konyaspor, 3. ön eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile eşleşti.

    Vaduz'un evinde oynanan maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz, bugün evinde rövanş mücadelesi için rakibini konuk etti.

    Konya ilk golü attı

    Karşılaşmada gol perdesini Konyaspor açtı. 18. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Guilherme takımını 1-0 öne geçirdi.

    Vaduz iki kez topu filelerle buluşturarak öne geçti

    Konyaspor'un golünden 10 dakika sonra Vaduz, Cedric Gasser ile skoru 1-1'e getirirken 3 dakika sonra, 31. dakikada Manuel Sutter, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.

    Konyaspor, Avrupa ya veda etti #1

    Deplasman ekibi 1 gol daha buldu

    İlk yarı 2-1'lik Vaduz üstünlüğüyle tamamlanırken 67. dakikada Türk asıllı Tunahan Çiçek, takımının üçüncü golünü kaydetti. Tunahan bu golün ardından sevinmedi.

    Lihtenştayn temsilcisi fark üçe çıkardı

    Mücadelenin son anlarında Konyaspor üst üste ataklarla farkı indirmeye çabalarken 89. dakikada Vaduz atağında Cedric Gasser bir kez daha topu filelere yolladı ve fark üçe çıktı.

    Son golü Konyaspor attı

    90+5. dakikada Hadziahmedovic'in frikikten attığı gol maçın sonucunu tayin etti ve Konyaspor sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

    Temsilcimiz turnuvaya veda etti

    Bu yenilginin ardından Konyaspor, Avrupa defterini kapatırken Vaduz ise adını play-off turuna yazdırdı.

    Konyaspor, Avrupa ya veda etti #2

    Konyaspor, Avrupa ya veda etti #3


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