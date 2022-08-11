Konyaspor, Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Vaduz'a evinde 4-2 yenilen Konyaspor, Avrupa defterini kapattı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. tur mücadelesinde BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Konyaspor, 3. ön eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile eşleşti.

Vaduz'un evinde oynanan maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz, bugün evinde rövanş mücadelesi için rakibini konuk etti.

Konya ilk golü attı

Karşılaşmada gol perdesini Konyaspor açtı. 18. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Guilherme takımını 1-0 öne geçirdi.

Vaduz iki kez topu filelerle buluşturarak öne geçti

Konyaspor'un golünden 10 dakika sonra Vaduz, Cedric Gasser ile skoru 1-1'e getirirken 3 dakika sonra, 31. dakikada Manuel Sutter, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.

Deplasman ekibi 1 gol daha buldu

İlk yarı 2-1'lik Vaduz üstünlüğüyle tamamlanırken 67. dakikada Türk asıllı Tunahan Çiçek, takımının üçüncü golünü kaydetti. Tunahan bu golün ardından sevinmedi.

Lihtenştayn temsilcisi fark üçe çıkardı

Mücadelenin son anlarında Konyaspor üst üste ataklarla farkı indirmeye çabalarken 89. dakikada Vaduz atağında Cedric Gasser bir kez daha topu filelere yolladı ve fark üçe çıktı.

Son golü Konyaspor attı

90+5. dakikada Hadziahmedovic'in frikikten attığı gol maçın sonucunu tayin etti ve Konyaspor sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Temsilcimiz turnuvaya veda etti



Bu yenilginin ardından Konyaspor, Avrupa defterini kapatırken Vaduz ise adını play-off turuna yazdırdı.