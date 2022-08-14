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    Konyaspor-Başakşehir mücadelesinin stadı değişti

    TFF, Pazartesi günü Konya'da oynanacak Konyaspor-Başakşehir maçının stadyum zemininin iyi olmaması sebebiyle Eskişehir'de oynanacağını duyurdu.
    • 14.08.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 09:40
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    Konyaspor-Başakşehir mücadelesinin stadı değişti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Maç Planlama Müdürlüğü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı yönünde rapor hazırladı.

    Maç Eskişehir'de

    Raporun ardından TFF, Konyaspor-Başakşehir maçının 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

    Konyaspor-Başakşehir mücadelesinin stadı değişti #1

    Konyaspor'dan açıklama

    ”Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü’nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır. İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir. TFF’nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacaktır. Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir’de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır."

    Konyaspor-Başakşehir mücadelesinin stadı değişti #2


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