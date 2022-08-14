Konyaspor-Başakşehir mücadelesinin stadı değişti

TFF, Pazartesi günü Konya'da oynanacak Konyaspor-Başakşehir maçının stadyum zemininin iyi olmaması sebebiyle Eskişehir'de oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Maç Planlama Müdürlüğü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Maç Eskişehir'de

Raporun ardından TFF, Konyaspor-Başakşehir maçının 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.





Konyaspor'dan açıklama

”Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü’nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır. İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir. TFF’nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacaktır. Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir’de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır."