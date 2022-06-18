Konyaspor - BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi elemelerinde BATE Borisov ile eşleşen Konyaspor’un karşılaşmalarını oynayacağı tarihler belli oldu. Peki, Konyaspor - BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanan Konyaspor, BATE Borisov ile eşleşti.

Bu kulvarda ilerlemek isteyen temsilcimiz Konyapsor, maçın hazırlıklarına başlamak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de güvenilir bir konumda.

Tüm Türk futbolseverlerin desteğini alan Konyaspor için, "Konyaspor - BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Konyaspor - BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Konyaspor - BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde BATE Borisov ile eşleşen temsilcimiz Konyaspor’un karşılaşmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Konyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu müsabakasının Konya’da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir.

Buna göre, BATE Borisov – Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü’ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz.”