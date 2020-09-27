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    Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 11:01
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    Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada deplasmanda Konyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    KONYASPOR

    Sehic
    Skubic
    Uğur
    Adil
    Guilherme
    Ömer Ali
    Jevtovic
    Amir
    Miya
    Shengelia
    Cikalleshi

    BEŞİKTAŞ

    Ersin
    Necip
    Vida
    Welinton
    N'Sakala
    Oğuzhan
    Dorukhan
    Boyd
    Mensah
    Gökhan Töre
    Larin

    Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

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