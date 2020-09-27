- Haberler
- Futbol Haberleri
- Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 11:01
Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada deplasmanda Konyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
KONYASPOR
Sehic
Skubic
Uğur
Adil
Guilherme
Ömer Ali
Jevtovic
Amir
Miya
Shengelia
Cikalleshi
BEŞİKTAŞ
Ersin
Necip
Vida
Welinton
N'Sakala
Oğuzhan
Dorukhan
Boyd
Mensah
Gökhan Töre
Larin