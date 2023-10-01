Konyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İki takımın son durumu

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

İlk 11'ler

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guülherme, Oğulcan, N'Zonzi, Soner, Oliveira, Moreno

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Rashica, Cenk, Aboubakar