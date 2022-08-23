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    Konyaspor - Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak

    Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi, Konyaspor'un stadındaki bakım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de yapılacak.
    • 23.08.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 14:40
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    Konyaspor - Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak

    Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma Pazartesi günü 19:15'te oynanacak.

    Karşılaşma öncesi Konyaspor'dan bir açıklama geldi. Yeşil-beyazlılar, mücadelenin Konya'da oynanmayacağını açıkladı.

    Maç Eskişehir'de oynanacak

    Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Fikstür gereği Süper Lig'in 4. haftasında; 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 19.15'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçımız, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Konyaspor - Fenerbahçe maçı Eskişehir de oynanacak #1


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