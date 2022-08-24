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    Konyaspor - Fenerbahçe maçı o şehirde oynanacak! İşte sebebi..

    Konyaspor evinde oynayacakları Fenerbahçe maçının o şehirde oynanacağını duyurdu.İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçının oynanacağı il..
    • 24.08.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:26
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    Konyaspor - Fenerbahçe maçı o şehirde oynanacak! İşte sebebi..

    Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçının nerede oynanacağı merak ediliyordu.Konyaspor yaptığı açıklama ile maçın nerede oynanacağını açıkladı.

    Yeşil beyazlılar stadyum zeminindeki sorunlardan dolayı çimlerin tamamen sökülerek hibrit çim döşenmesi için çalışma başlattı.Bu sebepten dolayı yaklaşık bir ay daha Konya'da maç oynanması zor gözüküyor.

    Konyaspor dün yaptığı paylaşım ile bu hafta evinde oynayacağı maçın Eskişehir'de oynanacağını duyurdu.İşte Konyaspor'dan yapılan o açıklama;

    Konyaspor - Fenerbahçe maçı o şehirde oynanacak! İşte sebebi.. #1

    Konyaspor Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı Başakşehir maçınıda Eskişehir'de oynamış ve sahadan 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

    Çim söküm işlemi yapılıyor

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda çim söküm işlemleri son sürat devam ediyor.Stadyum hibrit çim ile yeniden futbol oynamaya elverişli hale getirilecek.

    Konyaspor - Fenerbahçe maçı o şehirde oynanacak! İşte sebebi.. #2

    Konyaspor'lu taraftarların büyük tepki gösterdiği bu olay sonrası Pazartesi günü oynanacak maça ev sahibi taraftarların nasıl bir ilgi göstereceği merak ediliyor..


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