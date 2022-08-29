Konyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak.

Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı.

Ev sahibi Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Serdar Aziz ile birlikte Bruma ve Joshua King kadroda yer almadı.

Berisha, Pelkas ve Filip Novak ise teknik direktör Jorge Jesus'un tercihiyle İstanbul'da kaldı. Joao Pedro ise maç kadrosuna dahil edildi.

İlk 11'ler

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Emre, Valencia, Lincoln