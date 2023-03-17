Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'in 26. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Andreas, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Icardi